Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения, – глава ОВА
По состоянию на утро 22 марта в Чернигове полностью отсутствует электроснабжение. Из-за обесточивания в городе отсутствует вода
Об этом сообщает глава Чергановской ОВА Вячеслав Чаус.
Из-за обстрелов российских оккупантов жители Чернигова снова остались без электроэнергии. Также обесточена насосная станция, поэтому в городе нет водоснабжения.
В настоящее время работают аварийные коммунальные службы для возобновления коммуникаций.
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