Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения, – глава ОВА

Об этом сообщает глава Чергановской ОВА Вячеслав Чаус.



Из-за обстрелов российских оккупантов жители Чернигова снова остались без электроэнергии. Также обесточена насосная станция, поэтому в городе нет водоснабжения.

В настоящее время работают аварийные коммунальные службы для возобновления коммуникаций.

Напомним, боец ТрО Чернигова заявил , что на город осталась одна больница, остальные – разрушены.

Резников рассказывал, что враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом.