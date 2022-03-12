Чернигов остается без электричества, воды, газа и тепла, – глава ОВА

Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.



"Враг продолжает наносить авиа и ракетные удары. Погибают мирные люди. Вчера бомба попала в отель Украина. Отеля нет, а Украина есть и продолжает борьбу. Наша миссия — чтобы Путин — больная, извращенная тварь глотнула яды в бункере под Уралом. Сейчас в Чернигове нет электричества и почти нет газо-, водо- и теплоснабжения», – рассказал он.



Глава Черниговской ОВ отметил, что подачу электричества могут возобновить уже сегодня. Однако кафиры каждый раз снова перебивают электросети.



"Сохраняем выдержку и делаем все, чтобы враг улегся под Черниговом", - подчеркнул Чаус.

Напомним, на Черниговщине украинские военные уволили пять населенных пунктов и захватили два бронетранспортера.