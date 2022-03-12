Чернигов остается без электричества, воды, газа и тепла, – глава ОВА
По состоянию на 12 марта Чернигов продолжает оставаться без электричества, воды, газа и тепла из-за обстрела российских военных
Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
"Враг продолжает наносить авиа и ракетные удары. Погибают мирные люди. Вчера бомба попала в отель Украина. Отеля нет, а Украина есть и продолжает борьбу. Наша миссия — чтобы Путин — больная, извращенная тварь глотнула яды в бункере под Уралом. Сейчас в Чернигове нет электричества и почти нет газо-, водо- и теплоснабжения», – рассказал он.
Глава Черниговской ОВ отметил, что подачу электричества могут возобновить уже сегодня. Однако кафиры каждый раз снова перебивают электросети.
"Сохраняем выдержку и делаем все, чтобы враг улегся под Черниговом", - подчеркнул Чаус.
- Напомним, на Черниговщине украинские военные уволили пять населенных пунктов и захватили два бронетранспортера.
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