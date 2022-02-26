Чернигов обстреливают российские "Грады". Есть попадание в жилую застройку

Об этом со ссылкой на Черниговскую ОГА передает Еспресо.TV.



"Внимание! Российские войска обстреливают город из "градов", - информирует областная администрация.



Обращение мэра Чернигова: готовьте коктейли Молотова, приходите и получайте оружие



"Враг начал обстреливать Чернигов из Градов в районе "Эпицентра", - уточняет ситуацию издание ЧЕline" .

С началом обстрела в областной больнице выбиты окна. В хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке вылетели окна, которые были в деревянных рамах.



Металлопластиковые выстояли, рассказывает Общественное со ссылкой на очевидцев.



По сети также распространяется видео, как при обстреле загорелась 9-этажка. Видно, что густой черный дым валит из двух окон на 9-м этаже.





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