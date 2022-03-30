Чернигов испытал мощные удары ночью, – журналист

О ночных обстрелах Чернигова рассказал Алексей Маслов, журналист "Общественное Чернигов" в эфире Еспресо TV .



"В Чернигове ночью враг нанес мощные удары, опять-таки по гражданской инфраструктуре, как и раньше. И вчера, в день, 29 марта, эти удары нанесли и по Чернигову, и по Нежину. То есть абсолютно цинично, именно в то время, когда шли переговоры в Турции. Была и перестрелка из стрелкового оружия, это может свидетельствовать и не для специалиста, возможно пытавшихся проникнуть в Чернигов какие-то диверсионные группы, кроме того, применялось и тяжелое оружие, артиллерия", - сказал Маслов.

Напомним, в РФ заявили о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Впоследствии Мединский "уточнил" слова после переговоров в Стамбуле: "Деескалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.