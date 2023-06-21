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Чернев назвал преимущества Совета Украина-НАТО и спрогнозировал содержание коммюнике по итогам саммита Альянса

21 июня, 2023 среда
20:59
Мир НАТО

Глава постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Альянса Егор Чернев назвал преимущества Совета Украина-НАТО и заявил, что требования для вступления совпадают с условиями вступления в ЕС

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Чернев ожидает, что в финальном документе саммита НАТО в Вильнюсе будет указано, что Украина присоединится к НАТО, если это позволит ситуация с безопасностью.

"Я думаю, что это будет какая-то формулировка, например, такая, как мы подписали с Трюдо, премьер-министром Канады, о том, что Украина будет в НАТО, когда разрешат условия безопасности. Возможно, такой формат мы увидим в финальном документе", - сказал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Чернев.

Сообщается, что Совет Украина-НАТО, который планируется создать на саммите, является более высоким уровнем сотрудничества с Альянсом, чем комиссия.

"Комиссия – это когда мы приходили со своим стульчиком, садились и нам что-то рассказывали, а потом говорили: все свободны – идите дорабатывайте. И у нас были ежегодные программы. Совет – это уже постоянное место за столом, которое позволяет инициировать решение или обсуждение проблем. Инициировать консультации в соответствии с четвертой статьей... Вашингтонского договора - что должны быть созваны консультации в случае угрозы какой-либо агрессии. Мы имеем право голоса, имеем право создавать внутреннюю структуру взаимодействия с Альянсом по направлениям, то есть большая интеграция с Альянсом. То есть это такая следующая и более высокая степень взаимодействия", - пояснил он.

Глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Альянса подчеркнул, что в финальном документе саммита НАТО будет объявлено о пакете поддержки для реформы сектора безопасности и обороны Украины для повышения ее соответствия стандартам НАТО.

"Выполняя домашнее задание как будущего члена ЕС, мы автоматически выполняем задачи, чтобы стать членом НАТО", - рассказал Чернев и добавил, что те требования, которые Украина придерживается для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, совпадают с теми задачами, которые необходимо выполнить, чтобы стать членом НАТО.

Саммит состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО .

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна окажет поддержку Украине для вступления по упрощенной процедуре в Альянс.

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