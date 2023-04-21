Черная пятница в Sport Life!
Спеши, ведь Sport Life – это более 100 спортивных и развлекательных бассейнов, с многоуровневой очисткой воды
Тренируйся в просторных тренажерных залах с ультрасовременным американским оборудованием.
Занимайся йогой, танцами, TRX, сайклом и пилатесом. В Sport Life огромное количество групповых программ.
Для маленьких посетителей детские и бассейны для грудничков. Детские клубы с программами развития детей от 3 до 13 лет.
(Переходи на сайт по подробностям) https://sportlife.ua/uk/discounts/black-friday/?utm_source=espreso.tv&utm_medium=press&utm_campaign=Friday-Apr-2023
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