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Черная пятница в Sport Life!

21 апреля, 2023 пятница
09:00
Новости

Спеши, ведь Sport Life – это более 100 спортивных и развлекательных бассейнов, с многоуровневой очисткой воды

Тренируйся в просторных тренажерных залах с ультрасовременным американским оборудованием.

Занимайся йогой, танцами, TRX, сайклом и пилатесом. В Sport Life огромное количество групповых программ.

Для маленьких посетителей детские и бассейны для грудничков. Детские клубы с программами развития детей от 3 до 13 лет.

(Переходи на сайт по подробностям) https://sportlife.ua/uk/discounts/black-friday/?utm_source=espreso.tv&utm_medium=press&utm_campaign=Friday-Apr-2023

Здоровье
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