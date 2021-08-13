Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Жана Беленюк.



По словам Беленюка, мужчины пытались напасть на него средь бела дня в Киеве.



"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!" Слава Богу, до драки дело не дошло", - написал Беленюк.



Олимпийский чемпион-2020 сообщил, что с ним все нормально, но теперь он задает себе вопрос "насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине".

"Поэтому со мной все нормально, но ...

1. Мне интересно, украинец Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?!

2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе ?!

3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославления ?! ", - добавил в заметке нардеп-борец.

30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.



На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.