"Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" - на олимпийского чемпиона Беленюка пытались напасть в центре Киева
Неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком в центре Киева
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Жана Беленюк.
По словам Беленюка, мужчины пытались напасть на него средь бела дня в Киеве.
"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!" Слава Богу, до драки дело не дошло", - написал Беленюк.
Олимпийский чемпион-2020 сообщил, что с ним все нормально, но теперь он задает себе вопрос "насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине".
"Поэтому со мной все нормально, но ...
1. Мне интересно, украинец Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?!
2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе ?!
3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославления ?! ", - добавил в заметке нардеп-борец.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
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