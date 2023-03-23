Черная метка для Путина. Как все россияне получили статус "военных преступников" за воровство украинских детей

Общее истощение от ежедневных обстрелов и некрологов могло не дать в полной мере насладиться ордером Международного уголовного суда на арест Путина за военные преступления.

Прежде всего, это моральная сатисфакция. Такое решение ставит Путина в одну строку еще с одним известным россиянином, напрямую причастным к оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году — Игорем Гиркиным. У него есть приговор за сбивание боинга МН17, и это стало первой черной меткой против России и ее преступлений против человечества.

Путин сравним с диктатором Муамаром Каддафи, которому такой ордер выписали незадолго до публичной казни в прямом эфире. То же амплуа военного преступника имел югославский убийца Слободан Милошевич. Лишь после смерти в тюремной камере от сердечного приступа Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии закрыл дело.

Важно, за что выписали ордер Путину. За похищение украинских детей с оккупированных территорий. Это была одна из самых плохих российских практик, к которой привлекали внимание международного сообщества наши волонтеры, правозащитники, Офис генпрокурора и современные мыслители уровня Тимоти Снайдера.

На каком-то этапе — после того, как наши уполномоченные лица обнародовали хотя бы официальные данные похищенных детей — 16 тысяч 221 ребенок — Путин и его соучастник российская омбудсменка по правам ребенка Мария Львова-Белова стали публично кичиться кражей украинских генов. И тем, что наших детей с Юга и Донбасса отправляют в Сибирь и Сахалин.

Дети, похищенные из оккупированной части Донецкой области. Фото Getty Images

Но очевидно, что даже этой паре воров несколько зажгло от ордера. И вот Мария Львова-Белова признала, что детей похищают. Но забирали, потому что "не было запроса на возвращение родственников". Конечно, где же будут родственники, если в условном Мариуполе могли погибнуть родители, бабушки и родственники второго порядка?

Воры детей — именно такой статус сейчас намертво липнет к Путину, российским элитам и каждому россиянину, решившему, что война его не касается и можно "просто пересидеть эту ситуацию".

Фото Getty Images

Однако выдача ордера на арест наиболее политически значима из недавних событий, поскольку это определяет Путина как разыскиваемого подозреваемого военного преступника, подлежащего аресту в любой стране, признающей Международный уголовный суд. Отдельно это один из самых мощных сигналов для разного рода российских олигархов. Хотите снятие персональных санкций? Решайте что-нибудь с местным Карабасом.



Ребенок ранен во время российского обстрела. Больница в Запорожье. Фото Getty Images

Статус военного преступника 100% является преградой для международных поездок Путина. Он максимально робок и каждый раз перед посадкой в любой самолет, даже персональный джет — ему придется спрашивать, не возникнет ли у пилота соблазна

доставить его куда-нибудь, где он подлежит аресту. Тем более, что государственный секретарь Энтони Блинкен прямо сказал, что каждая страна, являющаяся членом Международного уголовного суда, в случае появления на их территории президента РФ Путина должна арестовать его и выдать МКС в соответствии с ордером. Таких стран, ратифицировавших Римский устав - 124. Подписавших, но еще не ратифицировавших 15, но и они должны уважать ордер на арест. Возможно, этот ордер подтолкнет окружение диктатора к его устранению, поскольку он стал для него крайне токсичным.

Будет ли Путин огрызаться таким решением? Поездка в Севастополь, главную военную базу рашизма в Крыму, и в город, ставший главным трофеем великой войны, Мариуполь — не что иное, как оскалом шакала на орден МКС. Это попытка заверить россиян и собственное окружение, что, несмотря ни на что, Путин — "непобедимый лидер военного времени, который может без опасения посещать зону боевых действий". А еще метка территорий — вот мы вот это завоевали и оно наше. Есть еще третий момент – это публичное харканье МКС и ордеру. Ведь Украина подписала Римский устав еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году ратификация этого документа является одним из прямых международных обязательств Украины. Поэтому это публичная демонстрация, что на захваченных территориях страны-жертвы, инфантильно относившейся к собственному будущему, для него нет угроз. К слову, даже несмотря на большую войну для ОПУ и для заместителя по юридическим вопросам Андрея Смирнова "некогда" и "давайте уже после победы".

Что же дает этот орден для активных украинцев, которые годы жизни, здоровья и нервы кладут на то, чтобы наконец вырвать Украину из колониальной ловушки? Меньше всего — моральная сатисфакция и импульс бороться.

Мариуполь. Фото Reuters

Оглянемся несколько назад.

В прошлом мая Владимир Зеленский рассказал итальянским СМИ об очень неприятном разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

"Он мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не очень корректно", – рассказал наш гарант. Но с течением времени сначала гаубицы CAESAR, а затем из бронемашины AMX существенно изменили ситуацию на поле боя. Последние вообще проложили путь для снабжения западных тяжелых танков, в частности знаменитых Leopard.

О звонках канцлера Олафа Шольца к Путину ходили мемы и шутки, но впоследствии упрямый эсдек выкрутился и заявил, что по телефону напоминает кремлевскому диктатору о том, что его война против Украины будет неуспешна.

Думаю, неплохо напомнить, как западные аналитики, которые никогда не были в Украине — прогнозировали, что очень сильное государство Россия победит Украину еще летом прошлого года. И следует согласиться на нейтралитет и размен территорий. Следует помнить, что о массовом похищении детей долго молчали — и наши правозащитники проделали титаническую работу. Чтобы современный геноцид в стиле средневековья был замечен между запросом на толерантность, девиорсити и сказки россиян о страшной русофобии.

И я вижу, как после выдачи ордера для Путина — самые либеральные россияне в Праге и Лондоне давят на жалость. Как придумывают новые извращенные поводы оправдаться за воровство украинских сирот. Что, мол, ничего, что украинских детей воруют. Наши дети, дескать, тоже страдают.

Но одно дело — иметь живых родителей, пусть и вовсе пропитанных победоносием и РПЦ, и жить в собственном доме. Другое дело – выжить в Мариуполе среди трупов родных. Оказаться в самом отвратительном месте России. И страдать от новых названных родителей, для которых ты раб, которому срочно стереть воспоминания об идентичности.

Все это свидетельствует, что все эти либеральные журналисты, картонные оппозиционеры и пражские беглецы так и не поняли – кусочек этого ордера трогает и их. Каждый молчавший или в разные годы работавший на российскую машину зла является никем иным, как киднепером. И потому, когда видишь россиянина на улице, то прячь ребенка, иначе из него сделают янычара. И этот солдат с промытыми мозгами несомненно придет в материнский дом, чтобы своровать стиралку.