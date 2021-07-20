"Черкассыгаз сбыт" погасил перед Нафтогазом 68,5 млн грн долга
Компания "Черкассыгаз сбыт" выплатила НАК "Нафтогаз Украины" 68,5 млн грн долга за потребленный в 2018-2020 годах газ
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Таким образом предприятие выполнило решение Хозяйственного суда Черкасской области от 18 марта 2021 и Северного апелляционного хозяйственного суда от 2 июня 2021", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что задолженность "Черкассыгаз сбыта" в размере 68,5 млн грн была сформирована в рамках договора купли-продажи газа для потребностей населения, заключенного еще в конце 2018 года.
В пресс-службе напомнили, что Нафтогаз недавно также взыскал долг на 100, 4 млн грн с компании "Днепропетровскгаз".
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