Черкасский облсовет выделил 3,5 млн грн для терробороны

Об этом сообщает Укринформ.



"У нас есть перевыполнение бюджета, у нас есть свободные остатки. Следовательно выделили 3,5 миллиона. Это та сумма, за которой к нам обратились Силы территориальной обороны. Эти деньги не на оружие и технику. На помещение, мебель, обустройство комнат. Если будут обращаться о необходимости дополнительных средств, мы будем выделять", – сказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко.



За соответствующее решение на внеочередной сессии проголосовали 49 депутатов.

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