Черкасский облсовет выделил 3,5 млн грн для терробороны
Черкасский областной совет направил 3,5 млн грн управлению гражданской защиты ОГА на нужды территориальной обороны
Об этом сообщает Укринформ.
"У нас есть перевыполнение бюджета, у нас есть свободные остатки. Следовательно выделили 3,5 миллиона. Это та сумма, за которой к нам обратились Силы территориальной обороны. Эти деньги не на оружие и технику. На помещение, мебель, обустройство комнат. Если будут обращаться о необходимости дополнительных средств, мы будем выделять", – сказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
За соответствующее решение на внеочередной сессии проголосовали 49 депутатов.
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