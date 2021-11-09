Черкасская область с 15 ноября может попасть в "красную" зону, - Ляшко
Министерство здравоохранения отправит представление правительству о переводе Черкасской области в "красную" карантинную зону с понедельника, 15 ноября
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.
"Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в "красный" уровень эпидемической опасности. В зоне риска - Винницкая и, все еще, Харьковская области" , – отметил министр.
- По состоянию на 9 ноября , в Украине более половины областей - "красные", а Закарпатье перешло из "желтой" зоны в "оранжевую". И только две области – "желтые": Кировоградская и Тернопольская.
- За сутки в Черкасской области зафиксировали 813 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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