Черкасская область с 15 ноября может попасть в "красную" зону, - Ляшко

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.



"Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в "красный" уровень эпидемической опасности. В зоне риска - Винницкая и, все еще, Харьковская области" , – отметил министр.

По состоянию на 9 ноября , в Украине более половины областей - "красные", а Закарпатье перешло из "желтой" зоны в "оранжевую". И только две области – "желтые": Кировоградская и Тернопольская.

За сутки в Черкасской области зафиксировали 813 новых случаев инфицирования коронавирусом.