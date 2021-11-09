Черкасчина переходит в "красную" зону с 12 ноября

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немичнов.



По результатам заседания, с 12 ноября в Черкасской области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.



Запретят работу общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.



Ограничения не будут применяться, если все работники заведений и мероприятий будут вакцинированы.



Также гражданам, имеющим обе дозы прививки от коронавируса, не будут действовать ограничения для межрегионального транспорта.

Напомним, в "красную" зону входят Киев и 16 областей, а Закарпатье 9 ноября перешло из "желтой" зоны карантина в "оранжевую".

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