Черкасчина переходит в "красную" зону с 12 ноября
Решение о переводе Черкасчины в "красную" зону приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немичнов.
По результатам заседания, с 12 ноября в Черкасской области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.
Запретят работу общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут применяться, если все работники заведений и мероприятий будут вакцинированы.
Также гражданам, имеющим обе дозы прививки от коронавируса, не будут действовать ограничения для межрегионального транспорта.
- Напомним, в "красную" зону входят Киев и 16 областей, а Закарпатье 9 ноября перешло из "желтой" зоны карантина в "оранжевую".
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