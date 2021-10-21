Черкасчина на грани "красной" зоны карантина, - ОГА

Об этом в Telegram сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

Он отметил, что в регионе высокая заболеваемость коронавирусом, и уже занято более половины коек в больницах.

"С такими темпами, мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в понедельник (25 октября, - ред.)", - отметил Скичко.

По его словам, в "красной" зоне запретят работу ТРЦ и ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от коронавируса.

Скичко также призвал граждан области и города Черкассы успеть до 25 октября вакцинироваться, поскольку, как показывает опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

Напомним, Киев в ближайшее время перейдет в "красную" зону. С 22 октября власти собираются ввести дополнительные карантинные ограничения.

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