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Черкасчане против застройки Замкового спуска. Мэр Бондаренко обещает рассмотреть петицию

12 декабря, 2021 воскресенье
08:12
Культура

Электронная петиция против застройки расположенного в историческим центре Черкасс Замкового спуска буквально через несколько часов набрала более 500 голосов

Именно такое количество необходимо для того, чтобы петиция была рассмотрена на сессии Черкасского городского совета, рассказывает местное издание ПроЧерк.

На утро воскресенья, 12 декабря 2021 года, петицию подписали 989 черкасчан.

В ответ мэр Черкасс Анатолий Бондаренко говорит, что легендарный "дом Школьникова" на Замковом спуске Черкасс не нужно защищать - ему ничего не угрожает и никогда не угрожало. Но застройка будет, отмечает мэр в своем видеообращении, 4-этажная.

"В петиции пишут, что этот участок нужно забрать, изъять... Друзья, мы не в 1917 году, и мы не большевики, чтобы забирать. У нас есть частная собственность".

"Финальный проект"

Что касается петиции - я уважаю мнение горожан. Это полезно и очень хорошо, что происходит диалог. Рассмотрим петицию, обсудим с жителями города. Возможно, на месте, а возможно, в каком-нибудь зале, когда уже не будет красной зоны. И я думаю, что аутентичность этого места будет сохранена.

"Ни о каком закрытии смотровой площадки речь не идет. Застройка будет ниже на 5-8 метров до высоты смотровой площадки", - добавляет Бондаренко.

Его оппонентов это не устраивает, и на понедельник, 13 декабря, ими готовится предупредительная акция.

Справка

8 декабря черкасский городской голова Анатолий Бондаренко опубликовал в фейсбуке "финальный проект" застройки Замкового спуска (предыдущие названия улицы - Старобазарная, Куйбышева). Планируется построить между Замковой горой и Долиной роз несколько многоэтажек. В "финальном проекте" предполагается сохранить старинный "Дом с грифонами", который застройщик раньше планировал снести.

"Дом Школьникова" на Замковом спуске в Черкассах


В то же время на визуализации "финального проекта" отсутствует архитектурная изюминка Черкасс - "дом Школьникова", один из старейших двухэтажных домов города, расположенный посередине Замкового спуска. Раньше его предполагалось сохранить.

Критики "финального проекта" обвиняют его авторов в том, что многоэтажки перекроют вид на Долину роз и Днепр со смотровой площадки Парка им. Богдана Хмельницкого. Они предпочли бы видеть на этом месте не жилую застройку, а общественное пространство.


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акция протеста
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