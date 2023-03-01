Через три дня из Авдеевки вывезли 8 человек, - руководитель ВГА Барабаш

Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Напряженная ситуация вокруг города действительно контролируется ВСУ, но все может измениться в один момент. Людей эта напряженность волнует и маленькими группами люди уезжают. Сегодня вывезли 4 гражданских лица, позавчера – тоже 4. На общем фоне в 2,5 тыс. человек – это вроде бы и мало, но мы радуемся этим группам на эвакуацию", - сказал он.

Барабаш сказал, что возможность у людей есть, но не очень есть желание.

"Сегодня было совещание у руководителя области по эвакуации семей с детьми. У нас есть списки - с адресами, с локациями, с телефонами. Уже началась работа. У нас есть обязательная эвакуация, но морально ее нужно переводить в принудительную эвакуацию. Кириленко эмоционально на такие истории реагировал. Трудно иногда этих людей не просто уговорить, но и разыскать, потому что они убегают, меняют локацию, прячут детей, это эмоционально сложные вещи, но мы понимаем, что эти вещи нужно делать. Почему-то нардепы в Раде до этого не могут дойти и общественных деятелей, которые поднимают эту проблему, как и нас не слышат", - подытожил глава ВГА.