Из-за Третьяковой и российского газа: Арахамия и Рабинович поспорили в прямом эфире
Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия поспорили в эфире одного из телеканалов из-за председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой и российского газа
Об этом пишет НВ .
Согласно сообщению, Рабинович обвинил представительницу Слуги народа Галину Третьякову в том, что она разработала законопроект об эвтаназии, и говорил, что власть "без согласования с парламентом вложила ковидные средства в дороги". Также он раскритиковал партию за то, что Третьякова остается председателем комитета.
"Этот политический союз (ОПЗЖ - ред.) говорит - давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по сто долларов и все заживем хорошо ...", - ответил Арахамия.
Рабинович на это заявил, что "ничего не нужно продавать, а вы не в состоянии это сделать ... Вам надо взять дорогой газ у американцев".
Арахамия заявил также, что ему стыдно заходить в парламент, когда лицо, обвиняемое в государственной измене (председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук - ред.) считается его коллегой. Рабинович же в ответ обвинил его и правоохранительную систему во лжи и заявил, что "вы в суде не можете ничего доказать".
Отметим, скандал вокруг головы Третьяковой начался после того, как она, комментируя смерть нардепа Антона Полякова, написала в чате "Слуг народа", что, по ее мнению, это "минус один враг" и "поэтому все хорошо", отметив, что расследование должно быть. Позже нардеп отметила, что не радовалась смерти Полякова.
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