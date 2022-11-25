Через сутки 24 ноября враг ударил по Херсонщине 49 раз

Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

За сутки 24 ноября войска РФ совершили 49 обстрелов по территории Херсонской области.

В Херсоне артиллерийские обстрелы подверглись два микрорайона: Таврический и Жилищный поселок. Россияне попали в жилищный фонд: частные и многоэтажные дома, судостроительный завод, здание и территорию школы, газовые трубы.

К тому же оккупанты обстреляли Зеленовку, Чернобаевку и Степановку Херсонской области.

В Бериславе враг поразил частные дома.

Янушевич сообщает о 10 убитых и 54 раненых жителях Херсонщины после атак войск РФ .

Напомним, четверг 24 ноября кафиры били по Сумщине: от обстрелов из минометов поврежден жилой дом в Новослободской общине.

Около полуночи 25 ноября кафиры обстреляли Николаевщину из РСЗО: под ударом оказалась портовая акватория и жилищный фонд, один человек получил контузию.

Тогда же россияне продолжали бить по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии. В города и деревни прилетели более 70 российских снарядов.

Утром 25 ноября вражеские войска снова ударили по пригороду Запорожья, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура: станция ТО.

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