Через сутки 24 ноября враг ударил по Херсонщине 49 раз
Вчера оккупанты 49 раз обстреляли Херсонщину, известно о 10 погибших и 54 раненых людях в результате ударов по гражданской инфраструктуре
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
За сутки 24 ноября войска РФ совершили 49 обстрелов по территории Херсонской области.
В Херсоне артиллерийские обстрелы подверглись два микрорайона: Таврический и Жилищный поселок. Россияне попали в жилищный фонд: частные и многоэтажные дома, судостроительный завод, здание и территорию школы, газовые трубы.
К тому же оккупанты обстреляли Зеленовку, Чернобаевку и Степановку Херсонской области.
В Бериславе враг поразил частные дома.
Янушевич сообщает о 10 убитых и 54 раненых жителях Херсонщины после атак войск РФ .
- Напомним, четверг 24 ноября кафиры били по Сумщине: от обстрелов из минометов поврежден жилой дом в Новослободской общине.
- Около полуночи 25 ноября кафиры обстреляли Николаевщину из РСЗО: под ударом оказалась портовая акватория и жилищный фонд, один человек получил контузию.
- Тогда же россияне продолжали бить по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии. В города и деревни прилетели более 70 российских снарядов.
- Утром 25 ноября вражеские войска снова ударили по пригороду Запорожья, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура: станция ТО.
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