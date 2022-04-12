Через Суркова проходили не только информационные спецоперации - Чекалкин
Через Суркова проходили не только информационные спецоперации, но и финансовые. Миллиарды долларов выделяли на так называемые программы по стабилизации конституционного российского строя. Задание Кремля и того же Суркова было создать не одну пятую колонну в Украине
О задачах Суркова и куда пошли средства на их выполнение, рассказал Дмитрий Чекалкин, дипломат, переводчик, журналист в эфире Еспресо TV
Дипломат отметил: "На самом деле через Суркова проходили не только информационные спецоперации, но и финансовые. Он оперировал миллиардами долларов. Я напомню, что только засекреченная часть федерального бюджета составляет 15%, а это даже сегодня с падением курса российского рубля составляет 300 млрд долларов. Как эти средства использовались? То есть там написано, что это программы по стабилизации конституционного российского строя".
Дмитрий Чакалкин объяснил: "Но на самом деле, согласно концепции того же Суркова, стабилизация конституционного строя возможна исключительно за счет "распаковки хаоса по периметру". Я знаю, многих бывших там своих коллег, которые построили целые дворцы на побережье Средиземного моря или где-то в Черногории, или под Малагой в Испании, или в Арабских Эмиратах, или в Турции.За эти средства, в свое время выделявшиеся для проведения гибридной войны, а также на поиск и консервирование здесь своих агентов. Задание Кремля того же Суркова было создать не одну пятую колонну в Украине, а более десятка разных пятых колонн".
- Напомним, 11 апреля Илья Пономарев написал, что в Москве задержали идеолога путинизма, автора "концепции Новороссии" Владислава Суркова.
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