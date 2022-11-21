Об этом в эфире телеканала Freedom заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ .

"Что касается количества людей, которые через них (пыточные, - ред.) прошли, — это тысячи людей. Знаете, я посещал все освобожденные территории, но масштабы нарушений международного гуманитарного права, которые там (на Херсонщине, — ред.) увидел, даже меня ужаснули. Здесь уже РФ дошла до того, что она отдельно сделала камеру для детей, где их так же избивали", - отметил Лубинец.

По его словам, оккупанты били людей не для того, чтобы получить информацию, а просто так. По рассказам свидетелей, людей на улице ловили, надевали мешки на голову, завозили в застенки и подвергали пыткам, не задавая никаких вопросов. При этом против людей применяли ток.

Лубинец отметил, что людей доводили до такого состояния, что некоторые из них даже просили их убить.

А в одной из пыточных людям не давали пищи и воды, они вынуждены были собирать техническую воду из трубы в камере и передавать ее друг другу, рассказал омбудсмен.

"Ребята набирали в пластиковую бутылку эту техническую воду и передавали из камеры в камеру. Там было маленькое отверстие, где проходила труба для отопления, люди через это отверстие передавали эту бутылку, чтобы по всем камерам - а их было 6 - расходилась бутылка. (Потом) она возвращалась назад – и снова в нее набирали (воду)”, - сказал Лубинец.

Российские военные фиксировали пытки на видео, словно наслаждаясь процессом. Омбудсмен отметил, что невозможно объяснить, "почему такая жестокость, такое отношение было просто к обычным гражданским лицам и тем более к детям".

По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского человека.

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