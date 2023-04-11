Об этом информирует Укрзализныця .

Железнодорожники львовского мостостроительного поезда демонтировали все поврежденные элементы моста и построили новый переход через реку. Движение поездов через реку Ирпень теперь открыто двумя путями, это позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня.

"После того, как противник был разбит и выгнан из Киевщины, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение к деоккупированным населенным пунктам. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже на начала мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты. После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста", - сказал член правления АО "Укрзализныця" Роман Черницкий.

Работы по капитальному восстановлению моста начали в июле этого года, а уже в конце ноября было возобновлено движение поездов по нечетному пути. В настоящее время завершены все работы по восстановлению и открыто движение.

Всего в результате боевых действий в Украине повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть уже отстроили.

Справочно. В первые дни полномасштабного вторжения РФ железнодорожникам удалось эвакуировать из Ирпеня в Киев около 4,5 тыс. жителей, преимущественно женщин и детей. После этого путь был поврежден обстрелами, несколько пустых пассажирских вагонов, следовавших за ирпенскими беженцами, сошли с рельсов.

Железнодорожный мост через реку Ирпень в Киевской области разрушен 21 марта 2022 года.