Через реку Ирпень восстановили железнодорожный мост: поезда могут курсировать двумя путями
Укрзализныця завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень на Киевщине
Об этом информирует Укрзализныця .
Железнодорожники львовского мостостроительного поезда демонтировали все поврежденные элементы моста и построили новый переход через реку. Движение поездов через реку Ирпень теперь открыто двумя путями, это позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня.
"После того, как противник был разбит и выгнан из Киевщины, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение к деоккупированным населенным пунктам. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже на начала мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты. После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста", - сказал член правления АО "Укрзализныця" Роман Черницкий.
Работы по капитальному восстановлению моста начали в июле этого года, а уже в конце ноября было возобновлено движение поездов по нечетному пути. В настоящее время завершены все работы по восстановлению и открыто движение.
Всего в результате боевых действий в Украине повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть уже отстроили.
Справочно. В первые дни полномасштабного вторжения РФ железнодорожникам удалось эвакуировать из Ирпеня в Киев около 4,5 тыс. жителей, преимущественно женщин и детей. После этого путь был поврежден обстрелами, несколько пустых пассажирских вагонов, следовавших за ирпенскими беженцами, сошли с рельсов.
Железнодорожный мост через реку Ирпень в Киевской области разрушен 21 марта 2022 года.
- 3 ноября 2022 года был восстановлен мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Стоянка, разрушенный в первые дни полномасштабной войны, чтобы помешать оккупантам взять столицу.
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