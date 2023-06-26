Через Пригожина Штатам передали "ядерный месседж"
Кто и зачем подсказал пригожинцам рыпнуться (будто бы) в сторону Борисоглебска, вроде бы с целью захватить "375 объект С" МО РФ
Что касается "восстания Пригожина": была ли это "постановка"?
Думаю, что полностью нет, а отчасти да.
Собственно, такого рода политические сценарии всегда предполагают, что большая часть актеров действуют вполне серьезно, но кто-то, кто знает больше, просчитывает их действия и последствия этих действий вперед, и разными способами направляет эти действия в выгодное ему русло.
Хотя может и просчитаться (например, с Майданом не получилось повторить минскую "Площадь", хотя такой замысел явно был, и это пробовали по меньшей мере дважды). Но такие просчеты происходят нечасто.
Пригожин явно действовал всерьез, для него это не был театр. Его загнали в угол контрактами с МО РФ, и он искал выход из этого угла.
Еще серьезнее это было для его "вагнеровцев".
Но ясно, что Пригожин действовал не один. А значит, кто-то его "вел" и ему так или иначе "подыгрывал".
Читайте также: Путин всегда продавал страх
По крайней мере, кто-то приказал российской армии в Ростове не сопротивляться "вагнеровцам" даже во время захвата ими штабных зданий (а как же устав гарнизонной, комендантской и караульной службы?).
А еще интереснее — кто и зачем подсказал пригожинцам рыпнуться (будто бы) в сторону Борисоглебска, вроде бы с целью захватить "375 объект С" МО РФ. Причем до объекта они якобы дошли, но никаких боев за него не вели — так же как кадыровцы, которые подошли к Ростову вплотную, но столкновений с вагнеровцами так и не начали, а просто обозначили свое присутствие.
Ну не собирался ли же Пригожин серьезно заняться ядерным шантажом?
А если бы действительно собирался, почему не поискал аналогичные объекты поближе к Ростову?
Читайте также: Марш Пригожина как трейлер гражданской войны
Следовательно, это был месседж.
И не от Пригожина.
И не Путину.
Скорее всего, Белому дому.
Ибо именно там по этому поводу есть фобия №1.
Интересно только, от кого именно в РФ.
Может, когда-нибудь узнаем.
Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное