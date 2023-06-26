Что касается "восстания Пригожина": была ли это "постановка"?

Думаю, что полностью нет, а отчасти да.

Собственно, такого рода политические сценарии всегда предполагают, что большая часть актеров действуют вполне серьезно, но кто-то, кто знает больше, просчитывает их действия и последствия этих действий вперед, и разными способами направляет эти действия в выгодное ему русло.

Хотя может и просчитаться (например, с Майданом не получилось повторить минскую "Площадь", хотя такой замысел явно был, и это пробовали по меньшей мере дважды). Но такие просчеты происходят нечасто.

Пригожин явно действовал всерьез, для него это не был театр. Его загнали в угол контрактами с МО РФ, и он искал выход из этого угла.

Еще серьезнее это было для его "вагнеровцев".

Но ясно, что Пригожин действовал не один. А значит, кто-то его "вел" и ему так или иначе "подыгрывал".

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По крайней мере, кто-то приказал российской армии в Ростове не сопротивляться "вагнеровцам" даже во время захвата ими штабных зданий (а как же устав гарнизонной, комендантской и караульной службы?).

А еще интереснее — кто и зачем подсказал пригожинцам рыпнуться (будто бы) в сторону Борисоглебска, вроде бы с целью захватить "375 объект С" МО РФ. Причем до объекта они якобы дошли, но никаких боев за него не вели — так же как кадыровцы, которые подошли к Ростову вплотную, но столкновений с вагнеровцами так и не начали, а просто обозначили свое присутствие.

Ну не собирался ли же Пригожин серьезно заняться ядерным шантажом?

А если бы действительно собирался, почему не поискал аналогичные объекты поближе к Ростову?

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Следовательно, это был месседж.

И не от Пригожина.

И не Путину.

Скорее всего, Белому дому.

Ибо именно там по этому поводу есть фобия №1.

Интересно только, от кого именно в РФ.

Может, когда-нибудь узнаем.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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