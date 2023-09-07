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Через порты Балтийского моря можно было пропускать 10 млн тонн украинского зерна ежегодно, - Науседа

7 сентября, 2023 четверг
10:32
Экономика

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что после строительства портовых коридоров Балтийского моря можно будет отправлять ежегодно около 10 млн тонн зерна из Украины

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на выступление Науседы после саммита "Инициативы трех морей" в Бухаресте.

По его словам, Украина не может экспортировать столько зерна через порты Балтии и Польши, как через свои основные транзитные пути, однако если этот маршрут в Балтийском море будет хорошо развит, то Польша, Литва, Латвия и Эстония могут внести большой вклад.

"Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, однако, по нашим расчетам, при условии соблюдения определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составить 10 млн. тонн в год. Это было бы важной частью, важной поддержкой", - подчеркнул президент Литвы.

Также глава Литвы отметил, что страны Европейского союза должны сделать все возможное, чтобы зерно из Украины могло беспрепятственно добраться до мировых рынков.

Транзит украинского зерна через ЕС

2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.

Ранее Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

21 апреля стало известно, что Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в порты Европы, проходящие по территории страны. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Брюссель достигли договоренности о транзите украинского агроимпорта: говорится прежде всего о зерновых и кукурузе.

В конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.

Европейская комиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

28 июля министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна играет значительную роль в транзите зерна и сельскохозяйственной продукции из Украины. Около 20 миллионов тонн уже прошли транзитом через страну.

4 августа Польша представила ЕС расчет инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 18 августа, прибыл с визитом в Бухарест: вместе с румынским коллегой Марчелом Чолаку они подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества по транзиту украинских товаров.

18 августа глава Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна поддерживает Украину в войне с Россией и готова помочь с транзитом зерна. Она выразила благодарность за мир.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения" 16 июля 2023 года.

Мир
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Эстония
Литва
зерно
экспорт зерна
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