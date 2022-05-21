Через полтора-два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, - глава Conflict Intelligence Team

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию Meduza.

"Приблизительно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень сильный. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России", – заявил расследователь.

Согласно его прогнозу, ВСУ начнут с Донбасса и постараются отрезать пути поставок для российской армии.

Левиев спрогнозировал, что в ближайшее время будут продолжаться локальные бои на Донбассе.

"Если мобилизации (в РФ, - ред) не будет, все будет сводиться к позиционным боям. Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы оцепить тот или иной город", - сказал расследователь.