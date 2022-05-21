Через полтора-два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, - глава Conflict Intelligence Team
Глава исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев считает, что Вооруженные силы Украины в июле-августе 2022 года пойдут в масштабное контрнаступление против российских войск
Об этом он рассказал в интервью российскому изданию Meduza.
"Приблизительно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень сильный. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России", – заявил расследователь.
Согласно его прогнозу, ВСУ начнут с Донбасса и постараются отрезать пути поставок для российской армии.
Левиев спрогнозировал, что в ближайшее время будут продолжаться локальные бои на Донбассе.
"Если мобилизации (в РФ, - ред) не будет, все будет сводиться к позиционным боям. Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы оцепить тот или иной город", - сказал расследователь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное