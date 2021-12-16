Через несколько недель "Омикрон" станет главным штаммом коронавируса в Европе, - ЦКЗ ЕС

Об этом пишут на сайте ЦКЗ ЕС .



Такое заявление организация обнародовала 15 декабря.



В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний отмечают, что, хотя первые случаи "Омикрона" были связаны с путешествиями, сейчас все больше инфицирований фиксируют в странах ЕС, и в течение следующих двух месяцев следует ожидать роста числа больных этим вариантом коронавируса.



Кроме того, организация призвала усилить карантинные ограничения, замедляющие распространение штамма и позволяющие странам выиграть время для проведения вакцинации.



В ЦКЗ ЕС сообщают, что наиболее распространенным вариантом коронавируса остается "Дельта", однако прогнозируют, что в начале 2022 доминантным станет "Омикрон".



Также Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний отмечает необходимость увеличения потенциала здравоохранения для борьбы с ожидаемой высшей заболеваемостью.

ВОЗ заявила, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах и без карантина из кризиса выйти невозможно.

Исследователи из США предполагают , что вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести бустерные дозы.

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