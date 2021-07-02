Через несколько месяцев будет экологическая катастрофа в ОРДЛО, - Резников
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о возможности экологической катастрофы на Донбассе
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Через несколько месяцев мы получим экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.
В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тыс. человек.
Также председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.
Однако, по его словам, пока радиационный фон там в пределах нормы.
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