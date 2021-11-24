Через несколько часов после назначения премьер-министр Швеции подала в отставку
Магдалена Андерссон, которая 24 ноября стала первой женщиной во главе правительства Швеции, подала в отставку с должности премьер-министра через несколько часов после назначения
Об этом сообщает Associated Press.
Андерссон возглавила коалиционное правительство из "Социал-демократической партии" Швеции и партии "Зеленых".
После того, как правительственное предложение по бюджету отклонили в пользу оппозиции, а из властной коалиции вышла партия "Зеленых", Андерссон решила, что ей следует уйти с должности.
"Для меня это об уважении, но я тоже не хочу возглавлять правительство, где могут быть основания для сомнения в его легитимности", - сказала Андерссон.
Политик не добавила, что заинтересована в руководстве социал-демократическим однопартийным правительством, если будет такая возможность.
- Напомним, Магдалена Андерссон стала первой женщиной, возглавившей правительство Швеции. Это стало важным событием, поскольку Швеция была единственной скандинавской страной, правительство которой никогда не возглавляла женщина.
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