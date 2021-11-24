Через несколько часов после назначения премьер-министр Швеции подала в отставку

Об этом сообщает Associated Press.



Андерссон возглавила коалиционное правительство из "Социал-демократической партии" Швеции и партии "Зеленых".



После того, как правительственное предложение по бюджету отклонили в пользу оппозиции, а из властной коалиции вышла партия "Зеленых", Андерссон решила, что ей следует уйти с должности.



"Для меня это об уважении, но я тоже не хочу возглавлять правительство, где могут быть основания для сомнения в его легитимности", - сказала Андерссон.



Политик не добавила, что заинтересована в руководстве социал-демократическим однопартийным правительством, если будет такая возможность.

Напомним, Магдалена Андерссон стала первой женщиной, возглавившей правительство Швеции. Это стало важным событием, поскольку Швеция была единственной скандинавской страной, правительство которой никогда не возглавляла женщина.