Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского областного совета офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.

Он сейчас находится в Луганской области.

"Последнюю неделю война более позиционная. Есть преимущество на определенных участках в пехоте, действительно есть большое преимущество в людях. Мы понимаем, что Россия - большая страна. "Мяса" у них очень много - заключенные-вагнеровцы, бойцы "Л/ДНР". Они их используют", - отметил офицер.

Дорошенко добавил, что помощь от наших партнеров (снаряды, броня, танки) поступает.

"Война длится девятый год, полномасштабная уже год. Что касается пехоты - я считаю, что через некоторое время будут проблемы у нас с людьми. Те люди, которые учатся хорошо, но кто будет выполнять наступательные, штурмовые действия? Пока мы этого не видим, но через некоторое время, возможно. У нас ведь тоже есть потери. Мы компенсировать в таком количестве, как Россия не сможем. У них фактически конвейер, у нас такого нет", - подытожил нацгвардеец.