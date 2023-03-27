Через некоторое время у Сил обороны могут возникнуть проблемы с людьми, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Через некоторое время в украинской армии могут возникнуть проблемы с пехотой - у нас есть потери, которые мы не можем компенсировать, как Россия
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского областного совета офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.
Он сейчас находится в Луганской области.
"Последнюю неделю война более позиционная. Есть преимущество на определенных участках в пехоте, действительно есть большое преимущество в людях. Мы понимаем, что Россия - большая страна. "Мяса" у них очень много - заключенные-вагнеровцы, бойцы "Л/ДНР". Они их используют", - отметил офицер.
Дорошенко добавил, что помощь от наших партнеров (снаряды, броня, танки) поступает.
"Война длится девятый год, полномасштабная уже год. Что касается пехоты - я считаю, что через некоторое время будут проблемы у нас с людьми. Те люди, которые учатся хорошо, но кто будет выполнять наступательные, штурмовые действия? Пока мы этого не видим, но через некоторое время, возможно. У нас ведь тоже есть потери. Мы компенсировать в таком количестве, как Россия не сможем. У них фактически конвейер, у нас такого нет", - подытожил нацгвардеец.
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