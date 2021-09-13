Через неделю количество вакцинированных педагогов Киева достигнет 80%, - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что уже через неделю в столичных учебных заведениях количество вакцинированных работников школ достигнет 80%.

"Наша первоочередная задача - максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс. На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе", - отметил Мондриевский.

По его словам за почти две недели обучения в столице удерживают один из самых низких темпов распространения болезни COVID-19 в учреждениях образования, что стало возможным именно благодаря массовой вакцинации и соблюдению карантина.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", - сказал Мондриевский.

Он напомнил, в МОН отмечали, что при вакцинации 80% работников, школы не будут закрывать даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и изменения карантинной зоны региона.

Напомним, 12 сентября 45 148 человек получили прививки от COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb