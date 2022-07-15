Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .

"Во временно оккупированном Мелитополе вечером в который раз наблюдают передислокацию вражеской техники. Сообщают о колонне военной техники с зенитными установками, более сорока единиц", - говорится в сообщении.

Также в центре города Токмак есть скопление техники, а солдаты срочной службы армии РФ живут в палатках.

14 июля жители Мелитополя наблюдали движение военной техники с другими отметками. Так, через Приазовское и Мелитополь прошли десятки единиц техники. В основном, это были самоходные артиллерийские установки и боевые машины пехоты.

"На машинах жители Мелитополя заметили знаки V и O. Это означает, что они принадлежат вооруженным силам Беларуси и морской пехоты России", – разъяснили в "Риа-Мелитополь".

В среду, 13 июля, из Мелитополя в сторону Херсона двигались несколько автомобилей с личным составом российских оккупантов, а также тягач, возивший самоходную артиллерийскую установку. А 12 июля несколько ракетных комплексов Точка У заметили в Приазовском Мелитопольского района.

"Вероятно, что ВСУ создали рашистам проблемы, поэтому они и перебрасывают часть своих войск для укрепления позиций на Запорожском и Херсонском направлениях", - добавили в сообщении.

Иван Федоров, городской голова Мелитополя, рассказал, что в 100 метрах от жилых домов стоит вражеское ПВО и артиллерия, соответственно, так они планируют прикрываться мирными жителями.

12 июля в Мелитопольском районе горела база воинской части МЧС, которую ранее захватили оккупанты.

В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов

13 июля городской голова Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе рашисты стреляют в небо, чтобы запугать горожан.

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