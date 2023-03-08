Через Мариуполь враг перебрасывает танки новейшей модификации на Угледарское направление, - Андрющенко
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики используют Мариуполь и Мариупольский район как логистическую базу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Последние три дня фиксируем опрокидывание большого количества вражеской техники, боекомплекта и военного склада. Они едут через Мариуполь и днем и ночью. В городе для безопасности выключают мобильную связь", - подчеркнул Андрющенко.
По его словам, противник перебрасывает через Мариуполь танки Т-80 и Т-72 на Угледарское направление.
"Враг уже тянет не какой-то хлам, мы видим танки новейших модификаций Т-80, Т-72. Два дня назад через город было перевезено по меньшей мере 14 таких танков. На следующий день мы зафиксировали около 10 таких танков. Еще было большое движение ночью. Скорее всего противник перебрасывает эту технику на Угледарское направление", - отметил Андрющенко.
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