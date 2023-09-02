Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сегодня в Керчи заметили обширную колонну российской военной техники. Через центральный район города прошли военные грузовые автомобили, КамАЗ и УРАЛ.

Отмечается, что колонна ехала со стороны Керченского морского торгового порта, куда прибывают паромы из России и направлялась на выезд из города. На некоторых грузовиках были полностью закрыты тенты.

Жители Керчи подчеркивают, что в последние дни российские военные колонны проходят через город круглосуточно. При этом террористы создают аварийные ситуации на крымских дорогах.