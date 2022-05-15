Через две недели в Харькове заработает метро
Харьковское метро можно будет запустить через неделю-две
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью "Факты ICTV", пишет журналистка Татьяна Доцяк в фейсбуке.
"Сегодня нам дают заключение, что метромост в нормальном состоянии и через него можно пропускать поезда метрополитена. Поэтому, я думаю, неделю, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену", – цитирует она Терехова.
Людей, проживающих на станциях метрополитена, будут переселяться в общежития уже с 16 мая, отметил городской голова Харькова.
"Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время начать запускать линии метрополитена", – заметил Игорь Терехов.
- Напомним, в Харьковской области газоснабжение возобновили для 14,5 тыс. потребителей.
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