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Через две недели в Харькове заработает метро

15 мая, 2022 воскресенье
15:55
война с Россией

Харьковское метро можно будет запустить через неделю-две

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью "Факты ICTV", пишет журналистка Татьяна Доцяк в фейсбуке.

"Сегодня нам дают заключение, что метромост в нормальном состоянии и через него можно пропускать поезда метрополитена. Поэтому, я думаю, неделю, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену", – цитирует она Терехова.

Людей, проживающих на станциях метрополитена, будут переселяться в общежития уже с 16 мая, отметил городской голова Харькова.

"Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время начать запускать линии метрополитена", – заметил Игорь Терехов.

  • Напомним, в Харьковской области газоснабжение возобновили для 14,5 тыс. потребителей.

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Харькв
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