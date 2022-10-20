Через две недели еще тысяча российских военных обратились на горячие линии, чтобы сдаться в украинский плен

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

"С момента старта проекта уже имеем более 3000 обращений от российских военных. Цифру добровольно сдавшихся в плен в целях безопасности пока не называем", - подчеркнул спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

Спикер говорит, что проект полностью себя оправдал, потому что есть результат – оккупанты активно сдаются в плен.

На горячую линию преимущественно обращаются семьи, родные захватчиков и россияне, ожидающие повестки, а также военные РФ на территории Украины.

"В начале старта проекта и его огласки к нам преимущественно обращались те, кто вскоре должен быть мобилизован. А сейчас частота обращений идет в сторону мобилизованных и уже на территории Украины", - добавил Матвиенко.

6 октября мы сообщали , что в первые недели работы проекта "Хочу жить" на его горячую линию россияне звонили более 2 тыс. раз. За эти две недели количество желающих увеличилось на тысячу.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Позже гражданам РФ, стоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

Украинские пограничники записали видеообращение к россиянам, где призывали сдаваться в плен.

9 октября Служба безопасности Украины сообщила, что во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян . Один из них рассказал, что после 12 дней на фронте сдался в плен и шокирован оснащением украинских военных. Он рассказал, что его взвод ВСУ "уложили" за 1 минуту.

17 октября стало известно, что в РФ заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", с его помощью россиянам можно было сдаться в плен ВСУ.