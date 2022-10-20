Через две недели еще тысяча российских военных обратились на горячие линии, чтобы сдаться в украинский плен
С начала действия горячей линии "Хочу жить" три тысячи российских военных, их семей и новобранцев обратились, или сдаться в украинский плен
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
"С момента старта проекта уже имеем более 3000 обращений от российских военных. Цифру добровольно сдавшихся в плен в целях безопасности пока не называем", - подчеркнул спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.
Спикер говорит, что проект полностью себя оправдал, потому что есть результат – оккупанты активно сдаются в плен.
На горячую линию преимущественно обращаются семьи, родные захватчиков и россияне, ожидающие повестки, а также военные РФ на территории Украины.
"В начале старта проекта и его огласки к нам преимущественно обращались те, кто вскоре должен быть мобилизован. А сейчас частота обращений идет в сторону мобилизованных и уже на территории Украины", - добавил Матвиенко.
6 октября мы сообщали , что в первые недели работы проекта "Хочу жить" на его горячую линию россияне звонили более 2 тыс. раз. За эти две недели количество желающих увеличилось на тысячу.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Позже гражданам РФ, стоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Украинские пограничники записали видеообращение к россиянам, где призывали сдаваться в плен.
- 9 октября Служба безопасности Украины сообщила, что во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян . Один из них рассказал, что после 12 дней на фронте сдался в плен и шокирован оснащением украинских военных. Он рассказал, что его взвод ВСУ "уложили" за 1 минуту.
- 17 октября стало известно, что в РФ заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", с его помощью россиянам можно было сдаться в плен ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное