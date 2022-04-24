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Через два месяца после вторжения Россия в Украине убила 7 журналистов, 8 похитила, 9 ранила, - Институт массовой информации

24 апреля, 2022 воскресенье
21:45
Общество

За два месяца полномасштабной войны РФ совершила 243 преступления против журналистов и медиа в Украине

Таковы данные мониторинга Института массовой информации, передает Еспресо.TV .

По состоянию на сегодня, то есть на 24 апреля 2022 года, семеро журналистов убиты при исполнении профессиональных обязанностей, девять - ранены, по меньшей мере 15 журналистов пропали без вести.

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"ИМИ зафиксировал восемь случаев захвата и похищения журналистов россиянами. В этих случаях в плен попали по меньшей мере девять журналистов. Большинство из них уже уволены, но до сих пор неизвестна судьба одного из журналистов - Дмитрия Хилюка, пропавшего на Киевщине. Коллеги имели информацию, что он попал в плен, но область уже освобождена от оккупантов, однако о местонахождении журналиста ничего не известно", - говорится в отчете.

Кроме того, неизвестной судьба остается еще по меньшей мере 14 журналистов из Мариуполя. ИМИ пока нет возможности проверить, что с коллегами, поэтому считает их пропавшими.



Также среди преступлений россиян обстрелы, угрозы, преследования журналистов, обстрелы и захват телебашен, хакерские атаки на сайты украинских медиа, обстрелы офисов медиа, отключение украинского вещания, блокирование доступа к сайтам украинских медиа в России и оккупированном Крыму и т.д. Кроме того, по меньшей мере 106 региональных медиа вынуждены были прекратить работу из-за угроз российских оккупантов, захвата редакций, невозможность работать в условиях временной оккупации и печатать газеты и т.д.

В течение двух месяцев с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Киеве и пригородах столицы были убиты семь журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей. Из них трое украинских журналистов и четыре иностранных, пять мужчин и две женщины. В частности, это:
  1. Евгений Сакун, оператор телеканала LIVE (погиб 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве);
  2. Брент Рено, документалист и корреспондент The Times (расстрелян россиянами 13 марта в Ирпене на блокпоста);
  3. Пьер Закжевский, оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии (погиб 14 марта во время артиллерийских обстрелов российских войск в селе Горенко Киевской области).
  4. Александра Кувшинова, украинская фиксерша, журналистка (погибла 14 марта вместе с Пьером Закжевским во время артиллерийского обстрела со стороны российских войск в селе Горенко Киевской области);
  5. Оксана Баулина, журналистка российского The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания).
  6. Максим Левин - фоторепортер, военный корреспондент, работал со многими международными агентствами и украинскими изданиями, исчез 13 марта, 1 апреля найден убитым
  7. Мантас Кведаравичюс, литовский режиссер и документалист, был убит в Мариуполе.

Еще 14 журналистов погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов, не во время выполнения ими журналистских обязанностей.
  1. Александр Лыткин, журналист "КNК Медиа", погиб 13 февраля в с. Романовка в результате обстрела военнослужащими вооруженных сил России.
  2. Дилербек Шакиров, гражданский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя" (был расстрелян 26 февраля в пригороде Херсона из автоматического оружия);
  3. Сергей Пущенко, график и живописец, культуролог, заслуженный деятель искусств Украины, член Национального союза журналистов Украины, лауреат журналистских премий, волонтер и ветеран АТО погиб 2 марта в Василькове вместе с побратимами из терробороны.
  4. Виктор Дударь, военный журналист (погиб 6 марта во время боев с российскими захватчиками под Николаевом)
  5. Павел Ли, актер, ведущий телеканала Дом, вступил в начале войны в ряды территориальной обороны, погиб 6 марта под Ирпенем во время эвакуации людей.
  6. Виктор Дедов, оператор телеканала "Сигма" (погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома).
  7. Олег Якунин, редактор запорожского сайта misto.zp.ua (погиб 18 марта, защищая Украину от российских оккупантов).
  8. Лилия Гумянова, преподавательница журналистики и заведующая художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества погибла 19 марта в результате российских обстрелов Мариуполя.
  9. Юрий Олейник, оператор 24 канала (погиб 23 марта в боях возле Попасной Луганской области).
  10. публицист, историк, переводчик Сергей Заиковский, погиб 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом.
  11. Денис Котенко, сотрудник пресс-службы Министерства ветеранов, погиб 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом.
  12. Евгений Баль, журналист, писатель, волонтер, 2 апреля скончался в результате пыток российских военных в Мариуполе.
  13. Роман Нежиборец, видеоинженер черниговского канала "Дитенец", которого в селе Ягодное возле Чернигова убили в апреле российские военные.
  14. Зореслав Замойский, его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 13 апреля в Буче.

Ранения в результате обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере девять журналистов в Киевской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях:
  1. Стефан Вайхерт, журналист датского издания Ekstra-Bladet (ранен 26 февраля в Сумской области в районе города Ахтырка, когда их автомобиль попал под обстрел);
  2. Эмиль Фильтенборг, фотограф датского издания Ekstra-Bladet (ранен 26 февраля в Сумской области в районе города Ахтырка, когда их автомобиль попал под обстрел);
  3. Стюарт Рамзи, корреспондент британского телеканала Sky News (получивший ранение в результате обстрела российскими войсками в Буче на Киевщине 28 февраля. Оператора канала Ричи Моклера спас бронежилет);
  4. Гийом Брике, швейцарский журналист (получил ранение 6 марта в Николаевской области в результате российского обстрела авто, в котором он находился. Его также ограбили. В то же время оккупанты четко видели знак "пресса" на автомобиле);
  5. Марьян Кушнир, корреспондент Радио Свобода (получил ранения в результате ракетных обстрелов 11 марта вблизи Киева);
  6. Хуан Диего Эррера Арредондо, американский журналист (ранение получил 13 марта в Ирпене под Киевом в результате обстрела российских войск).
  7. Бенджамин Холл, корреспондент американского телеканала Fox News (был госпитализирован с тяжелым ранением, полученным 14 марта во время подготовки репортажа под Киевом).
  8. Андрей Цаплиенко, журналист "ТСН. Недели" телеканала 1+1 (получил 25 марта осколочное ранение при обстреле российскими войсками колонны гражданского населения в Черниговской области).
  9. Александр Навроцкий, кинооператор (получил тяжелое ранение 26 марта ноги во время съемки в Киевской области под обстрелом градами).

ИМИ зафиксировал восемь случаев захвата и похищения журналистов российскими оккупантами. Эти случаи произошли на временно оккупированных территориях Запорожской (Мелитополь) и Херсонской (Новая Каховка) областей. В частности, это похищение журналистов и издателя газеты Мелитопольские сведения, взятие в заложники отца журналистки издания РИА-Мелитополь Светланы Зализецкой, журналистов Новой Каховки Олега Батурина и Александра Гунько.

Российские кафиры обстреляли 11 телебашен в восьми регионах Украины: Мелитополь (Запорожская область), Киев и село Винаровка (Киевщина), Харьков (дважды ударили по телевышке) и область (Изюм), Ровно, Винница, Коростень (Житомирщина), Лисичанск (Луганщин) , Белополье (Сумщина). В результате российских авиаударов полностью или частично в этих регионах исчезало украинское вещание.


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