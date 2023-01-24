Об этом информирует СБУ .

После 24 февраля 2022 года мужчина добровольно начал сбор информации о перемещении и базировании украинских войск в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого он объезжал местность и следил за подразделениями сил обороны.

Все собранные данные он передавал дочери через мессенджер. Она проживает во временно оккупированном Севастополе. После получения информации женщина передавала их своему знакомому, являющемуся участником оккупационной группировки РФ на территории временно оккупированного Крыма. Эти сведения он использовал для подготовки прицельных ракетных ударов по объектам в Украине.

Кроме того, экс-беркутовец предлагал знакомому своей дочери помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему оружие и боеприпасы.

Во время задержания у мужчины был обнаружен мобильный телефон и символика террористической организации "ДНР". В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Его содержат под стражей.

24 января СБУ разоблачила пособника кафиров, который помогал готовить ракетный удар по энергообъекту Кропивницкого, в частности пытался установить маячок на электроподстанции.