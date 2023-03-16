Через Дию украинцы купили уже 0,5 млн военных облигаций

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны. От оружия, бронежилетов, касок до зарплат врачам, учителям и другим социально важным профессиям.

Военные облигации в Дии – спонсирование победы Украины над Россией и гарантированный доход. Недавно украинцы уже получили на карточку Поддержка выплаты за облигацию Херсон. Многие сразу же реинвестировали эти деньги в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации", - написал министр.