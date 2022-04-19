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Через "Дию" для ВСУ собрали 270 млн грн. Что приобрели за эти деньги
270 миллионов гривен собрали украинцы на армию через приложение "Дия". Деньги передали фонду "Вернись живым", который обеспечивает потребности военных на разных направлениях
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
По словам Федоров, на собранные деньги волонтерским фондом закуплены:
- Бронежилеты –17 206 ед.
- Шлемы – 5660 ед.
- Дроны – 2783 ед.
- Беспилотные авиационные комплексы – 11 (22 борта)
- Тепловизионная и дневная оптика – 4314 ед.
- Средства связи – 16 728 орд.
- Серверы для войск связи ВСУ – 6 ед.
- Ноутбуки – 1789 ед.
- Планшеты и смартфоны для артиллеристов и операторов БПЛА – 2763 ед.
- Генераторы, аккумуляторы и источники питания – 1922 ед.
- Саперное оборудование – 356 ед.
- Оргтехника и сетевое оборудование для командных пунктов, пунктов разведки, связи – 7514 ед.
- Оборудование для наблюдения и фиксации – 179 ед.
- Медикаменты и кровоостанавливающие средства) – 10 429 ед.
- Напомним, с 19 апреля в "Дие" заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев.
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