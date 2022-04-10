Через Дия на армию собрали более 250 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в telegram.



Благодаря донатам фонд "Вернись живым" уже передал украинским военным:

12 206 бронежилетов

5 660 шлемов

12 666 средств связи

3782 единицы тепловизионной и дневной оптики

2793 квадрокоптера

11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов

1703 генераторы и другие источники питания

72 автомобиля

2197 единиц оборудования для командных пунктов (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника)

1391 ноутбук

2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков

309 единиц саперного оборудования

Напомним, 6 апреля в Минцифре перечислили успехи технологической блокировки России и Беларуси.

"Помочь армии финансово можно за несколько кликов в Дии. Нужно только зайти в приложение на главном экране нажать Помочь армии ввести сумму взноса и реквизиты карты. Сделаем украинскую армию крепче. Победа за нами!", - добавляют в Минцифры.