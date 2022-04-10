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Через Дия на армию собрали более 250 млн грн
Для Вооруженных сил Украины через приложение "Дия" собрали более 250 миллионов гривен. К сбору денег приобщились более 245 тысяч человек
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в telegram.
Благодаря донатам фонд "Вернись живым" уже передал украинским военным:
- 12 206 бронежилетов
- 5 660 шлемов
- 12 666 средств связи
- 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики
- 2793 квадрокоптера
- 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов
- 1703 генераторы и другие источники питания
- 72 автомобиля
- 2197 единиц оборудования для командных пунктов (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника)
- 1391 ноутбук
- 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков
- 309 единиц саперного оборудования
- Напомним, 6 апреля в Минцифре перечислили успехи технологической блокировки России и Беларуси.
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