Через Афганистан Россия и Китай считают, что они в шаге от победы над Западом. Осенью возможна эскалация со стороны Путина, - Пионтковский

Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) сообщил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



"Возможно, краем глаза вы смотрите пропагандистские российские передачи, там просто раздается крик, что после Афганистана будет Украина и из нее также будут убегать американцы. Но они забывают, что американцы не будут бежать из Украины, ведь их там нет. Вот этот триумф от восприятия падения ненавистного противника застилает им разум и глаза. И я бы сказал, что вероятность военной эскалации в первой половине сентября намного выше, чем несколько дней назад. Просто через это безумное искушение, которая открылась перед Москвой и Пекином ", - отметил Пионтковский.



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Политолог отметил, что Китаю и России кажется, что они сейчас находятся в шаге от победы над ненавистным им Западом: осталось нанести 2 удара по беззащитному, как им кажется, американскому руководству - захватить Украину и Тайвань.



"В Москве ослеплены сценами, в которых люди, убегая из Афганистана, просто повисали на шасси самолетов. В Кремле готовы пойти на эскалацию. Владимир Зеленский должен это объяснить президенту США Джозефу Байдену, ведь американцы публично обязались, что в случае массированной и военной атаки вглубь Украины Штаты переходят от экономических санкций к тотальной экономической войне, и предоставят максимальную поддержку Украины вооружением, инструкторами, советниками и разведанными - всем за исключением прямого пересылки дивизий ", - сообщил Андрей Пионтковский.



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