Через 9 лет после Майдана мы больше, чем когда-либо, уверены, что справедливость будет восстановлена, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому населению в день девятой годовщины самых страшных дней Майдана
Об этом стало известно из его вечернего обращения .
"Девятая годовщина самых страшных дней Майдана, годовщина начала российской агрессии против нашего государства, когда оставалось совсем немного времени до оккупации нашего Крыма. А сейчас, через девять лет после того, мы больше чем когда-либо уверены, что справедливость все же таки будет восстановлен", - сказал Зеленский.
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В частности, он также добавил, что РФ, которая последовательно шла к тому, чтобы стать государством-террористом, будет отвечать за свои преступления.
"Будет отвечать благодаря усилиям Украины и всех наших партнеров, всего свободного мира, всех, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок. Мы победим в этом историческом противостоянии", - добавил он.
- 20 февраля стало известно, что несмотря на войну, за 2022 год по делу Майдана было поставлено в известность о подозрении бывшему заместителю главы МВД и получены разрешения на досудебное расследование в отношении экспрезидента, бывшего заместителя секретаря СНБО и главы управления ГАИ.
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