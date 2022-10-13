Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня подавляющее большинство мира – нации из всех регионов, больших и малых, представляющих широкий спектр идеологий и правительств – проголосовали за защиту Устава ООН и осудили незаконную попытку России силой аннексировать территорию Украины. 143 страны выступили на стороне свободы, суверенитета и территориальной целостности – даже более 141 страны, которые в марте проголосовали за однозначное осуждение войны России против Украины. Лишь 4 страны решили стать на сторону России: Беларусь, Корейская Народно-Демократическая Республика, Никарагуа и Сирия", - заявил Байден.

Президент США отметил, что, нападая на основные положения Устава ООН, Россия разрушает сами основы международного мира и безопасности:

"Ставки этого конфликта понятны всем, и мир направил четкое ответное сообщение: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может изменить границы силой. Россия не может захватить территорию другой страны как свою".

Он добавил, что Украина имеет такие же права, как и любое другое суверенное государство. И должна иметь возможность выбирать свое собственное будущее, а ее народ должен иметь возможность мирно жить в ее международно признанных границах:

"Почти через восемь месяцев этой войны мир только продемонстрировал, что он более сплочен и решителен, чем когда-либо, привлечь Россию к ответственности за ее нарушение. Вместе с Генеральной Ассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии или силового хищения Россией территорий соседнего государства. Мы будем отстаивать международное право, Устав ООН, а также права и защиту, которые они предоставляют Украине и ее народу – и каждому государству и народу повсюду».

Напомним, накануне Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине. Анексию вместе с РФ поддержали только Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа, а осудили – 143 страны.

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