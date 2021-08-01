Через 50 лет климат Украины будет таким, как в Австралии, - Би-би-си

Об этом говорится в большом аналитическом материале ВВС News Украина, вышедшем сегодня, 1 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Высокотемпературные сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето", - отмечается в статье.



Но радоваться и готовиться высаживать оливковые или апельсиновые рощи не стоит, предостерегает президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.



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Учитывая более континентальный климат и до сих пор холодные зимы, он советует равняться на Австралию и технологии, которая она использует.

"В Австралии растет пшеница, кое-где еще ячмень и масличные, из этого нужно исходить Украине", - говорит эксперт.



При этом изменения климата происходят в Украине даже быстрее, чем прогнозировали. Количество осадков уже резко сократилось, а те, что есть, выпадают в основном зимой.

В 2020 году почти весь урожай на юге уничтожила засуха, когда в течение 60 дней держалась жара - более 30 градусов тепла .

Таким образом, фактически вся полоса знаменитых украинских черноземов попадает в зону "рискованного земледелия".



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