Через 50 лет климат Украины будет таким, как в Австралии, - Би-би-си
Новые звери, растения, явления и болезни - все это принесет изменения климата в Украине. И это не вопрос веков. Новый мир может наступить через 50-100 лет. Он потребует новых подходов и быстрых изменений. Готовиться к этому украинцам следует уже сейчас
Об этом говорится в большом аналитическом материале ВВС News Украина, вышедшем сегодня, 1 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .
"Высокотемпературные сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето", - отмечается в статье.
Но радоваться и готовиться высаживать оливковые или апельсиновые рощи не стоит, предостерегает президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.
Читайте также: Как подтвердить происхождение средств для покупки земельного участка. Что будет проверять нотариус
Учитывая более континентальный климат и до сих пор холодные зимы, он советует равняться на Австралию и технологии, которая она использует.
"В Австралии растет пшеница, кое-где еще ячмень и масличные, из этого нужно исходить Украине", - говорит эксперт.
При этом изменения климата происходят в Украине даже быстрее, чем прогнозировали. Количество осадков уже резко сократилось, а те, что есть, выпадают в основном зимой.
В 2020 году почти весь урожай на юге уничтожила засуха, когда в течение 60 дней держалась жара - более 30 градусов тепла .
Таким образом, фактически вся полоса знаменитых украинских черноземов попадает в зону "рискованного земледелия".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное