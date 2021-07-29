Через 2 месяца поисков: крымский политзаключенный Приходько находится во Владимирском централе, - адвокат
Крымского политзаключенного Олега Приходько этапировали в российскую тюрьму - Владимирский централ
Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в комментарии изданию "Решетки" .
Он получил информацию в российской службе исполнения наказаний.
Там Приходько должен провести первый год своего срока.
Согласно приговору, его он должен провести в тюрьме-колонии, где заключенных содержат в камерах.
- Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Крыма Олегу Приходько по обвинению в попытке теракта и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что с начала июня его местонахождение неизвестно .
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