Череватый сомневается, что армия РФ сможет выполнить приказ Путина о захвате Донетчины и Луганщины
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый выразил сомнения в исполнении армией РФ путинского приказа о захвате Донетчины и Луганщины до марта
Об этом сообщает в Military Media Center полковник Сергей Череватый.
Комментируя приказ Путина о наступлении на Востоке до марта Череватый сказал, что противник постоянно хочет захватить новые наши территории.
"Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника – это залог нашей победы", – заявил спикер.
Череватый констатировал, что РФ любит разные даты, "поэтому нельзя исключать, что они попытаются это сделать" к годовщине вторжения 24 февраля.
"Но чем и как они будут это делать? Поэтому у меня есть большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", - добавил спикер.
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Также военный напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, однако "украинская армия их все разбила".
Напомним, ранее сегодня в Главном управлении разведки рассказали, что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил: "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
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