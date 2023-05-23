Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал в интервью РБК-Украина.

ВСУ удерживают ряд зданий в Бахмуте

По словам чиновника, Силы обороны держат район "Самолета" и имеют там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города. В воскресенье Силы специальных операций и пограничники публиковали видео с самого Бахмута. Заявления главы незаконного ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о полном захвате города не соответствуют действительности.

"Чтобы наверняка сохранить остатки своего личного состава и репутации ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит , что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма", - сказал Череватый.

Спикер отметил, что у вагнеровцев очень большие потери и заканчивается личный состав, в отличие от боеприпасов. У них нет снарядного голода – у них серьезные проблемы с людьми, восполнять неоткуда, потери огромны.

Украинцы проводят контратаки и двигаются

По словам Череватого, действия ВСУ в Бахмуте проходят в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении.

"Почему она успешна? Потому что мы достигли главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", - сказал чиновник.

Череватый отметил, что Генерал Сырский исповедует принцип активной обороны. У ВСУ нет у Бахмута преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но в местах, где есть возможность благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия, проводятся контратаки и продвигаются.

"В течение недели нам удалось продвигаться от 150 до 2 километров в сутки. За последние сутки (разговор был 22 мая, - ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражение по группировке врага в Бахмуте", - отметил спикер.

Череватый рассказал, что одним из направлений, где ВСУ двигаются успешно – это в сторону Клищиевки. В районе Берховского водохранилища тоже есть продвижение.