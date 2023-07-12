Череватый допустил, что Силы обороны под артиллерийским огнем могут заставить оккупантов выйти из Бахмута
Украинские Вооруженные Силы с помощью артиллерийских ударов могут вынудить армию РФ вывести свои войска из Бахмута Донецкой области
Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
На вопрос, возможен ли сценарий, при котором оккупационные войска побегут из Бахмута под огнем артиллерии, спикер отметил: "Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным".
Череватый отметил: нужно учитывать, что украинские военные делают героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом. При этом по количеству артснарядов ВСУ иногда проигрывают россиянам.
"Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", - добавил он.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.
4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.
В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.
7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.
Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клещиевке.
10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - это соразмерно площади Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км² украинских территорий.
На вечер 11 июля на Бахмутском направлении продолжались тяжелые бои, однако под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе населенного пункта Григоревка и восточнее Орехово-Василевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.
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