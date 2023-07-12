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Череватый допустил, что Силы обороны под артиллерийским огнем могут заставить оккупантов выйти из Бахмута

12 июля, 2023 среда
05:28
Война с Россией

Украинские Вооруженные Силы с помощью артиллерийских ударов могут вынудить армию РФ вывести свои войска из Бахмута Донецкой области

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

На вопрос, возможен ли сценарий, при котором оккупационные войска побегут из Бахмута под огнем артиллерии, спикер отметил: "Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным".

Череватый отметил: нужно учитывать, что украинские военные делают героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом. При этом по количеству артснарядов ВСУ иногда проигрывают россиянам.

"Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", - добавил он.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клещиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - это соразмерно площади Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км² украинских территорий.

На вечер 11 июля на Бахмутском направлении продолжались тяжелые бои, однако под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе населенного пункта Григоревка и восточнее Орехово-Василевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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