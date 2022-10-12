Ченнинг Тейтум и 5 интересных историй о нем

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

В интервью журналу Vanity Fair Ченнинг искренне поделился с читателями своими проблемами, в частности рассказал о заболевании "Синдромом дефицита внимания и гиперактивности". Поэтому у мальчика возникали постоянные проблемы с учебой. Родители делали особый упор на образование в воспитании сына. Однако проблема оказалась слишком мощной.

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"Я всегда медленно читал. Когда получаю сценарий, то читаю его в пять раз медленнее других актеров. Зато после прочтения я могу рассказать запомнить и пересказать абсолютно все".

Кем только не работал Тейтум

В резюме Ченнинга вписано об опыте работы в питомнике щенков. По словам мужчины, это была одна из самых любимых страниц в его жизни. Ведь будущая звезда с детства обожала животных. А еще Тейтум успел поработать ипотечным брокером, продавцом в магазине, на практике приобрел знания по плотничному и строительному делу. И, наконец, в его биографии появилась еще одна профессия. Ченнинг был… стриптизером.

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Ченнинг – стриптизер

В стриптиз-клубе еще юношей Ченнинг выступал под именем Чен Кроуфорд. Прошли годы. Тейтум уже забыл об этом своем опыте бурной жизни. Мужчина, нанимавший юношу для выступлений в этом клубе, продал изданию "US Weekly" пикантное видео, где Тейтум танцует в крошечных стрингах. Это должен быть грандиозный скандал. Но судьба решила по-другому. Скандальное видео стало началом величайшего успеха Ченнинга.

После этой истории Тейтум с режиссером Стивеном Содербергом создал фильм о своей работе в стриптиз-клубе. "Супер Майк!" стал хитом проката.

Новые кинематографические пути

Приключенческая комедия "Дог Лулу и Бриггс" – режиссерский дебют Тейтума. В фильме рассказывается о сложных отношениях морского пехотинца Бриггса и осиротевшего служебного пса Лулу.

Личная жизнь

В 2006 году Ченнинг завязался роман с партнершей по фильму "Шаг вперед" - Дженной Дуан. 11 июля 2009 года в Малибу влюбленные официально поженились. 31 мая 2013 года в Лондоне у пары родилась дочь Эверли Элизабет Мейзел Тейтум. Но уже 2 апреля 2018 звезды объявили о своем официальном разводе.

С 2018 по 2020 год Тейтум находился в романтических отношениях с британской певицей Джесси Джей. А в 2021 году Тейтум начал встречаться с Зоей Кравиц.

Ченнинг Тейтум и Джесси Джей. Фото: Gettyimages