Об этом информирует в телеграме Министерство внутренних дел.

Игра "Чемпионы кибербезопасности" должна помочь детям научиться распознать мошенничество, как действовать в случае кибербуллинга или сексуальных преступлений в сети, или как предупредить утечку секретной информации. Благодаря викторине игроки смогут улучшить знания по цифровой безопасности и повысить уровень кибергигиены.

"Просветительско-профилактическая игра в формате викторины поможет детям выработать навыки безопасного поведения в интернете. Разработали приложение киберполицейские совместно с общественными и правительственными организациями региона", - говорится в сообщении.

Применение может быть интересно и для взрослых.

Игра бесплатная, скачать ее можно по ссылке.