Чемпионы кибербезопасности. Полиция представила онлайн-игру для детей
Киберполиция Сумщины представила бесплатную онлайн-игру для детей "Чемпионы кибербезопасности"
Об этом информирует в телеграме Министерство внутренних дел.
Игра "Чемпионы кибербезопасности" должна помочь детям научиться распознать мошенничество, как действовать в случае кибербуллинга или сексуальных преступлений в сети, или как предупредить утечку секретной информации. Благодаря викторине игроки смогут улучшить знания по цифровой безопасности и повысить уровень кибергигиены.
"Просветительско-профилактическая игра в формате викторины поможет детям выработать навыки безопасного поведения в интернете. Разработали приложение киберполицейские совместно с общественными и правительственными организациями региона", - говорится в сообщении.
Применение может быть интересно и для взрослых.
Игра бесплатная, скачать ее можно по ссылке.
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