Чемпионы Европы захотели провести матч против сборной Украины по футболу

Об этом сообщает " Спорт-Экспресс "



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет, чтобы его команде организовали тренировочный сбор с 28 по 31 января 2022, где будет проведен товарищеский матч.



Среди потенциальных соперников – Россия, Украина и Шотландия. Если же сторонам удастся договориться, то спарринг скорее всего пройдет во Флоренции или Бергамо.



Сборная Италии является чемпионом Европы по футболу. В марте их ждут матчи в плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Северной Македонии.

В плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина попала в квартет А. В полуфинале наша команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb