Чемпионы Европы захотели провести матч против сборной Украины по футболу
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини обратился в федерацию футбола с просьбой организовать товарищеский матч, среди приоритетных вариантов Украина
Об этом сообщает " Спорт-Экспресс "
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет, чтобы его команде организовали тренировочный сбор с 28 по 31 января 2022, где будет проведен товарищеский матч.
Среди потенциальных соперников – Россия, Украина и Шотландия. Если же сторонам удастся договориться, то спарринг скорее всего пройдет во Флоренции или Бергамо.
Сборная Италии является чемпионом Европы по футболу. В марте их ждут матчи в плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Северной Македонии.
В плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина попала в квартет А. В полуфинале наша команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.
- 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- 19 ноября сборная Украины в новом рейтинге ФИФА поднялась на 25 позицию.
- 26 ноября стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии .
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, что доволен результатами жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.
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