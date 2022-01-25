Чемпиону в категории Ломаченко назначили соперника на обязательную защиту титула

Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация в Twitter.

WBA приказала Дэвису в следующем поединке провести обязательную защиту чемпионского титула в легком весе (до 61,2 кг) против Ромеро. Ассоциация предоставила боксерам время до 24 февраля, чтобы договориться о бое.

В декабре прошлого года Ромеро должен сразиться с Дэвисом, однако не смог выйти на ринг из-за обвинений в насилии.

Джервонта Дэвис владеет званием "регулярного" чемпиона WBA. Главный титул ассоциации принадлежит австралийцу Джорджу Камбососу, абсолютному чемпиону мира.

Украинец Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирной боксерской рады).